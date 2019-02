Le Tunindex débute la séance de lundi sur une note positive, avec une hausse de 0,19% à 7 247,22 points dans un volume d’affaires de l’ordre de 1,313 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre STB gagne 4,35 % à 4,31 D, suivi par ASSAD et SOTUMAG qui ont augmenté respectivement de 3,51% et 3,08% à 8,53 D et 2,34 D.

Dans le rouge, le titre CARTHAGE CEMENT recule de 3,93% à 1,22 D, tout comme SITS et TPR qui ont baissé respectivement de 2,89% et 2,84% à 1,68 D et 5,13 D.