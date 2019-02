La Tunisie abritera, pour la première fois, la 43ème Assemblée générale annuelle de la Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines (FANAF), et ce qui du 18 au 21 février 2019.

Cet événement qui aura pour thème “Quelle structuration du marché de l’assurance africaine pour promouvoir le développement?” sera marqué par la présence de près de 1.000 participants de plusieurs pays africains, notamment francophones, représentés par de hauts responsables et cadres du secteur de l’assurance, mais aussi des pays arabes et européens.

Le directeur exécutif de la Fédération tunisienne des sociétés d’assurances (FTUSA), Kamel Chibani, assure dans une déclaration à l’agence TAP que la restructuration est devenue nécessaire pour s’adapter aux mutations, particulièrement celles numériques et technologiques.

Par ailleurs, cette manifestation vise à consolider les relations avec le marché africain au potentiel économique prometteur et à réseauter davantage les relations et les intérêts économiques, via le secteur des assurances lequel se distingue, en Tunisie, par une bonne réputation et une expertise respectable.