La protection de la ville de Gabès contre les risques naturels et technologiques et l’élaboration d’une stratégie de prévention ont été au centre d’une rencontre d’information, organisée vendredi 1er février, à Gabès, à l’initiative de la municipalité de Gabès, en partenariat avec le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement).

Cette stratégie sera axée sur la pollution, les inondations et le séisme. Une étude sera menée à cet effet, durant six mois, dans les communes de Gabès, Chénini-Nahal, Bouchemma et Téboulbou. Elle sera répartie en trois phases : la collecte des données sur les risques existants, l’évaluation de ces risques et l’élaboration d’une stratégie de prévention, de suivi et d’intervention.

La zone industrielle de Gabès couvre plusieurs activités sensibles dont industrie du gaz et les industries chimiques ce qui selon les participants de cette rencontre nécessité des moyens de prévention nécessaires à la sécurité industrielle et de l’environnement.

Ils ont évoqué en outre le projet de la région pour la création d’un centre africain de sécurité industrielle et environnementale chargé de l’élaboration des politiques, des législations et de programmes et de l’accompagnement des industriels dans ce domaine.

Le Centre œuvrera à la sensibilisation du citoyen, des structures locales et régionales et des entreprises industrielles, à la promotion de la formation universitaire et professionnelles à la certification.