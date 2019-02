Le nombre de touristes ayant visité la Tunisie au cours du mois de janvier 2019 a augmenté de 25% par rapport à la même période de l’année 2018 et a dépassé les 25% par rapport à 2010 (année de référence). Ces indicateurs sont de bons augures pour le tourisme tunisien, estime le ministre du Tourisme, René Trabelsi, en visite vendredi 1er février de travail dans le gouvernorat de Médenine.

Trabelsi a noté lors d’une séance de travail, à laquelle ont assisté plusieurs professionnels et commerçants de l’artisanat dans la région, que le ministère œuvre à lutter contre les produit de contrefaçon, à intensifier les campagnes de protection des artisans et de l’artisanat tunisien, dont les produits de l’île de Djerba, la capitale du tourisme tunisien.

Les professionnels du secteur présents lors de cette séance ont soulevé des problèmes structurels et logistiques appelant le ministère à replacer le système formation dans le secteur de l’artisanat, sous sa tutelle, à lutter contre les activités des courtiers et à introduire “Midoun” et les villages de l’artisanat du gouvernorat dans le circuit touristique.

Ils recommandent la création d’un centre de formation dans l’artisanat à Djerba, de renforcer et protéger plusieurs métiers, menacés de disparition telle que la poterie, et à consacrer des aires au stationnement des bus touristiques.

Selon des responsables au ministère, le replacement du dossier de la formation et de l’encadrement sous la tutelle du ministère du tourisme progresse de manière importante, et sera présenté au conseil ministériel pour identifier des solutions à cette question dans trois mois.