Le Tunindex a clôturé, jeudi, en territoire positif, gagnant encore du terrain (0,25%) à 7262,05 points, dans un volume d’échanges de 6,281 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations a affiché 24 affermissements contre 25 replis.

Le titre STEQ a réalisé le plus gros volume de la séance, traitant 0,984 MD de ses capitaux, en s’échangeant à 7,69 D, soit un accroissement de 2,94%.

Dans le vert, SERVICOM augmente de 5,83% à 1,27 D, suivi par le titre PGH qui a signé un gain de 5,48% à 16,53 D.

Le titre LAND’OR progresse de 5,11% à 9,65 D, tout comme les titres SOPAT et STAR qui ont augmenté, respectivement, de 4% et 3,96% à 1,82 D et 130,099 D.

En contrepartie, ESSOUKNA chute de 5,28% à 2,51 D, suivi par le titre MAGASIN GENERAL qui a reculé de 4,47% à 37,13 D. Le titre CARTHAGE CEMENT lâche 2,91% en se monnayant à 1,33 D.

ELECTROSTAR et AMS ont enregistré respectivement une baisse de 2,32% et 2,29%, en s’échangeant à 1,26 D et 0,85 D.