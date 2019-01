La Bourse de Tunis débute la séance du jeudi sur une note quasi stable. Le Tunindex augmente légèrement de 0,02 %, à 7 245,67 points dans un volume d’affaires de l’ordre de 3,198 MD, selon les analyses de l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre LAND’OR gagne 4,46 %, à 9,59 D , suivi par TUNISAIR et SOPAT qui ont grimpé respectivement de 4,10 % et 3,42 %, à 1,81 D et 16,49D.

En baisse, le titre SOTETEL chute de 4,25 % à 5,85 D tout comme TAWASSOL GROUP HOLDING et SIAME qui ont baissé respectivement de 3,44 % et 2,85 %, à 0,28 D et 2,38 D.