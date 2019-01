Le Tunindex a terminé la séance de mercredi en hausse, gagnant 0,21%, à 7243,99 points, dans un volume d’échanges de 5,723 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners.

La balance des variations a été tirée vers le bas avec 16 hausses contre 30 valeurs en baisse.

Le titre CARTHAGE CEMENT a mobilisé 1,359 MD de ses capitaux, en s’échangeant à 1,37 D, soit une baisse de 2,14%.

A la hausse, la PGH s’offre la plus forte progression (6,02%) à 15,67 D, suivie par le titre TUNISAIR qui a gagné 5,79% à 0,73 D.

Dans le vert, également, UBCI a vu son cours progresser de 3,33% à 20,75 D, tout comme les titres SIAME et TUNIS RE qui ont grimpé, respectivement, de 2,94% et 2,77% à 2,45 D et 7,40 D.

En contrepartie, SERVICOM s’est replié de 4% à 1,20 D, suivi par le titre TAWASSOL GROUP HOLDING qui a perdu 3,33% à 0,29 D. Le titre UADH recule de 3,03% en s’échangeant à 1,60 D.

CEREALIS et CITY CARS ont affiché respectivement une régression de 2,88% et 2,87%, en se monnayant à 4,71 D et 11,15 D.