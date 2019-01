La Bourse de Tunis débute la séance du mercredi sur une note positive. Le Tunindex gagne 0,26 %, à 7 247,06 points dans un volume d’affaires de l’ordre de 1,010 Million de Dinars (MD), selon les analyses de l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre PGH augmente de 6,02 % à 15,67 Dinars (D), suivi par STB et TUNISAIR qui ont gagné respectivement 3,93 % et 2,89 %, à 3,96 D et 0,71D.

En régession, le titre ESSOUKNA a baissé de 4,90 %, à 2,52 D tout comme SERVICOM et SAM qui ont reculé respectivement de 4 % et 3,27% à 1,20 D et 4,14D.