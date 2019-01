Le développement de l’investissement et des exportations est une priorité absolue de la chambre de commerce et d’industrie de Tunis ( CCIT ) en 2019, a annoncé, mardi, Mounir Mouakhar, président de la Chambre.

Dans une déclaration, à l’agence TAP, en marge d’une journée d’écoute et de communication pour les adhérents et les entreprises partenaires de la CCIT, Mouakhar a souligné que certaines problématiques logistiques pénalisent aujourd’hui la compétitivité de l’entreprise.

” Le coût de la logistique est important et peut être nettement amélioré pour promouvoir la compétitivité des entreprises tunisiennes et renforcer leur positionnement sur les marchés internationaux “, a-t-il signalé.

Mouakhar a ajouté qu’en 2019, la CCIT œuvrera à renforcer son positionnement et son rayonnement à travers les relations de coopération bilatérales et multilatérales via ses réseaux à l’échelle nationale et internationale.

Ainsi le programme de la CCIT en 2019 comprend 8 séminaires, workshops et tables rondes à l’échelle nationale sur l’énergie renouvelable comme levier de développement de l’économie nationale (le 19 février), sur la loi des finances de 2019 (mars), la franchise (Mars), les opportunités d’investissement en Tunisie (Avril), la logistique et les exportations en Tunisie (Avril). Il s’agit, également, de la 1ère edition du forum des femmes entrepreneures africaines en Tunisie avec un atelier entreprendre en francophonie (le 02 mai), le MKG territorial pour la promotion des investissements en Tunisie (26 septembre) et les régimes douaniers en octobre 2019.

A l’échelle internationale, une mission d’hommes d’affaires tunisiens se déplacera à Malte le 05 février 2019, une mission d’hommes d’affaires tunisiens visitera la region BENELUX du 23 au 26 avril 2019, une journée tunisie sera organisée à Paris en mars 2019 et des missions de prospection iront au Cameroun avec 10 entreprises tunisiennes dans le cadre du projet DRIVE le 26 mars 2019.

Des ateliers de cooperation consulaire sont prévus à Lyon du 26 au 28 juin 2019, une mission d’hommes d’affaires se déplacera en Jordanie en septembre 2019, une mission ittinérante Soudan Egypte est prévue en novembre et en octobre 2019.

Par ailleurs et dans le cadre du projet Dev-Export (projet de développement des exportations), la CCIT accompagnera 10 entreprises exportatrices de différents secteurs d’activités pour les aider à accéder aux nouveaux marchés internationaux en général et au marché africain en particulier.

Dans ce contexte, Mouakhar a souligné que l’Afrique possède un énorme potentiel pour devenir un acteur incontournable du E-Export.

Il a, en outre, rappelé que la Tunisie a été élue le 12 décembre dernier a l’unanimité pour la Présidence de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) et ce, en sa personne et en sa qualité du Président de la CCI TUNIS et Vice-Président et Président de la Zone Afrique du Nord.

” Un mandat de 2019 à 2021, sera axé particulièrement sur le développement de l’esprit d’entreprise et la professionnalisation des opérateurs économiques, la facilitation des partenariats techniques et commerciaux entre entreprises Africaines francophones et la mise en œuvre des formations professionnelles et entrepreneuriales “, a-t-il dit.