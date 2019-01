Dans un marché automobile tunisien en baisse de plus de 19% comparé à l’année 2017, PEUGEOT termine l’année 2018 sur le podium des importateurs automobiles avec une part de marché de 8,4% hors production locale (+0,6% VS 2017) et réalise une progression sur le marché global de +0.3%.

ANNÉE DE DÉVELOPPEMENT POUR LE GROUPE STAFIM

Malgré la conjoncture difficile du pays, le Groupe STAFIM ne cesse de se développer misant sur la vision stratégique de ses cadres dirigeants ainsi que sur les compétences évolutives de tout son personnel mais aussi sur le partenariat historique, solide et efficace avec le Groupe PSA.

L’année 2018 a été marquée par le démarrage de production réussi à l’usine de montage des PICK UP.

Au même titre, le Groupe STAFIM a réussi à obtenir la représentation de la marque OPEL en Tunisie.

STAFIM PEUGEOT RESEAU N°1 EN TUNSIE

STAFIM PEUGEOT est le réseau N°1 en Tunisie à travers une quarantaine de représentations officielles bien réparties sur tout le territoire et répondant aux standards de qualité de la marque avec un taux de 98% de disponibilité des Pièces de Rechange d’origine pour mieux servir les clients.

STAFIM PEUGEOT ÉLU MEILLEUR SERVICE APRÈS-VENTE EN 2018

PEUGEOT remporte la première place sur le podium en tant que MEILLEUR SERVICE APRÈS VENTE en Tunisie pour l’année 2018 à travers la mise en place des différentes actions telle que la digitalisation de la relation client et continue à entendre ses services avec la mise à disposition de nouveaux produits dans les ateliers : La plateforme de prise Rendez-vous et Devis en ligne , le programme de fidélité, l’application mobile MY PEUGEOT TUNISIE qui accompagne le client pendant ses trajets, le service PEUGEOT ASSISTANCE 24H/24 – 7J/7 offert gratuitement sur tout le territoire tunisien.

RÉSULTATS ENREGISTRÉS SUR 2018

Grace à son partenariat historique avec le Groupe PSA, la Tunisie est devenue le principal pays de sourcing en 2018, ce qui dénote la confiance du constructeur envers notre pays , étant le plus important générateur d’emplois directs et indirects :

2019 : UNE ANNÉE RICHE ET PROMETTEUSE POUR LE GROUPE STAFIM PEUGEOT

L’année 2019 sera marquée par le lancement et la commercialisation de nouveaux produits réfléchissants la montée en gramme et le savoir faire technologique de la marque Peugeot et répondant aux exigences des différentes catégories de clientèle.

La nouvelle Peugeot 508 : ‘’ Voiture Argus 2019’’, Trophée de la berline familiale et premium pour l’année 2018

Nouveau Partner: trophée International VAN Of the year 2019