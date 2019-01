Le Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche (CAWTAR) organise les 30 et 31 janvier une conférence régionale axée sur la documentation et la planification stratégique sur le genre social et le commerce en Tunisie, Algérie, Maroc, Liban, Egypte, et Jordanie.

L’objectif de cette conférence est de débattre l’impact des conventions internationales commerciales sur la femme et leurs répercussions sur la libération commerciale, selon un communiqué.

Le sujet du genre social et du commerce est considéré un nouveau domaine de recherche, selon la même source.

Le rapport sur la femme, le secteur des affaires et la loi pour l’année 2016 souligne que les disparités juridiques entre les deux sexes sont énormes, avec l’existence d’au moins une loi privant la femme des opportunités économiques.

Le rapport de l’ ESCWA (The United Nations Economic and Social Commission for West Asia) publié en 2017, intitulé “la femme : les perspectives arabes pour 2030”, montre que le taux de participation économique des femmes ne dépasse pas 25%, sa participation à la direction , est de 4% seulement contre 27% à l’échelle mondiale.

La représentativité de la femme aux conseils administratifs des sociétés spécialisées dans les affaires est estimée à 7% contre 15% à l’échelle mondiale, d’après la même source.

Cette rencontre sera marquée par la présence des représentants des ministères de la femme et du commerce, des pays participants, des chambres de commerce et des syndicats professionnels, ainsi que des experts et des activistes de la société civile. Elle favorisera l’appui des femmes et l’amélioration de leur présence dans les marchés.

Cette rencontre sera aussi l’occasion pour débattre des rapports nationaux et du rapport régional sur “l’autonomisation de la femme, les rôles des femmes et des hommes et leurs relations dans les politiques économiques et les accords commerciaux”, leur adoption et l’identification des principales causes. Ce débat visera aussi l’élaboration d’un cadre stratégique se référant aux priorités d’intervention concernant la généralisation du genre social dans le commerce.