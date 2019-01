La Bourse de Tunis reprend des couleurs en début de séance. Le Tunindex réalise une hausse de 0,25 % à 7 233, 76 points dans un volume d’affaires de l’ordre de 1,293 MD, selon les analyses de l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre AIR LIQUIDE s’offre une hausse de 3% à 90,64 D , suivi par SOTUVER et PGH qui gagnent respectivement 2,92 % et 2,73 % à 10,22 D et 13,92 D.

En baisse, la STB chute de 4 % à 3,60 D tout comme SOTEMAIL et SOPAT qui marquent respectivement un repli de 2,94% et 2,63%, à 1,98 D et 1,85D.