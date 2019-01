Partenariat entre le Festival des Continents et les Journées culturelles de Carthage 

Une convention de jumelage entre le Festival des Continents “Fort de Querqueville” (France) et le Festival “Journées Culturelles de Carthage pour les artistes tunisiens à l’étranger” a été signée vendredi 25 janvier au siège du ministère des Affaires sociales.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la volonté du Festival des Continents à nouer des partenariats avec les festivals existants en Afrique en vue de promouvoir le patrimoine matériel et immatériel du continent africain.

La convention stipule la promotion et la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel africain, l’organisation des échanges interculturels et la recherche d’investisseurs pour le financement de la culture et la préservation du patrimoine.

Les deux partenaires se sont accordés à mettre en place une collaboration conjointe dans l’élaboration d’expositions et de manifestations. Le partenariat mentionne aussi la mise en place d’un espace d’exposition pour chaque édition dans le but de valoriser le patrimoine.

Selon la convention, les deux parties œuvreront pour une coopération internationale mutuelle dans le but d’échanger et mutualiser leurs savoirs faire en matière de coopération technique ou financière.

D’une durée de trois ans, la convention a été signée par le promoteur du Festival des Continents “Fort Querqueville”, Boubekeur Khelfaoui, et le directeur des Journées culturelles de Carthage pour les artistes tunisiens à l’étranger, Mohamed Ahmed Gabsi.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, du directeur de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques, Mohamed Hédi Jouini, de l’ambassadeur de Tunisie auprès de l’UNESCO, Ghazi Gherairi, et du président du Groupe Afrique auprès de l’Unesco, Oumar Keïta.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a souligné que cette convention offrira aux créateurs tunisiens établis à l’étranger une meilleure visibilité sur la scène culturelle européenne et africaine.

Il a, par ailleurs, indiqué que la présence tunisienne au festival des Continents “Fort de Querqueville” permettra de faire connaître les différents aspects de la culture tunisienne et d’approfondir de la sorte le dialogue interculturel.

Trabelsi a rappelé que le ministère a entamé la mise en place de la stratégie “culture de l’institution sociale” à travers notamment l’organisation en partenariat avec le ministère des affaires culturelles de la première édition des Journées culturelles de Carthage pour les artistes tunisiens à l’étranger (13-19 octobre 2018) ainsi que des festivals de “Djerissa” et du “Bassin minier”.

De son côté, Boubekeur Khelfaoui a mis l’accent sur l’importance de la coopération entre les différentes manifestations culturelles africaines en vue de faire connaitre au mieux le patrimoine matériel et immatériel du continent africain et de le promouvoir à l’échelle internationale.

Il a précisé que cette convention est ouverte aux autres festivals africains et ce dans le but de former un noyau qui réunit les festivals du continent pour promouvoir d’avantage la culture africaine.

Rappelons que le promoteur franco-algérien Boubekeur Khelfaoui a été l’invité de la première édition des journées culturelles de Carthage pour les artistes tunisiens à l’étranger tenu du 13 au 19 octobre 2018.

La première édition du Festival des Continents dédiée à la valorisation du patrimoine culturel africain s’est tenue au Fort de Querqueville du 5 au 8 juillet 2018, qui avait vu participation de 25 délégations africaines après avoir obtenu le soutien du Groupe Afrique auprès de l’Unesco.

Le Festival des Journées Culturelles de Carthage pour les Artistes Tunisiens à l’Etranger, organisé par le ministère des affaires sociales et le ministère des affaires culturelles a pour but de promouvoir les artistes tunisiens à l’étranger en vue de maintenir les liens de la communauté avec leur pays d’origine et constituer une plateforme d’ambassadeurs culturels en Europe et dans le monde.