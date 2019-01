La Bourse de Tunis a clôturé la séance du vendredi sur une hausse de 0,17% réalisée par le TUNINDEX à 7 215,587 points, dans un faible volume d’affaires de 2,902 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La Balance des variations a été tirée vers le haut avec 25 valeurs en hausse contre 23 baisses.

Dans le vert, le titre SITS s’offre la plus forte hausse de la séance (3,42 %) à 1,81 D, suivi par le titre SOTUMAG qui a évolué de 3,07%, en s’échangeant à 2,35 D.

Les deux titres SANIMED et AIR LIQUIDE ont enregistré respectivement un gain de 2,90% et 2,69% en s’échangeant à 1,77 D et 88 D, tout comme le titre ATL qui a terminé la séance en grimpant de 2,56% à 2,40 D.

Dans le rouge, l’action EURO-CYCLES a affiché une perte de 3,06% à 15,51 D. L’action OTH s’est repliée de 2,82% à 15,50 D, traitant un volume d’affaires de 0,408 MD.

Le titre SERVICOM a chuté de 2,79% à 1,39 D, suivi par les titres UIB et ELECTROSTAR qui ont reculé respectivement de 2,59% et 2,30% en s’échangeant à 22,50 D à 1,72 D.