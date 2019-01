Les résultats du projet “EU Aid volunteers in action” (les volontaires de l’aide de l’Union européenne en action) ont été présentés, vendredi 25 janvier, lors d’une conférence à Gammarth organisée à l’initiative de We world – GVC (groupement des volontaires civils).

En Tunisie, ce projet a permis de cibler des femmes rurales parmi les plus vulnérables en contribuant à leur autonomisation économique, a affirmé Marina Martini, coordinatrice du projet “EU Aid volunteers in action”.

L’objectif principal de ce projet est d’offrir une aide humanitaire aux populations les plus pauvres, a-t-elle expliqué, précisant qu’une quarantaine de volontaires âgés de plus de 18 ans ont été engagés dans cette action.

Les activités menées dans ce cadre sont réalisées dans un cadre de partenariat avec des ONG locales qui aident à identifier les groupes cibles les plus vulnérables, a-t-elle précisé.

Le projet a ciblé en Tunisie les régions de Sidi Bouzid et de Kasserine, a fait savoir, pour sa part, la responsable du GVC en Tunisie, Hela Chebbi, signalant qu’un appui financier et technique a été accordé aux groupements féminins agricoles.

Des formations en artisanat et en agriculture (production laitière et élevage) ont été organisées au profit des femmes cibles des deux régions en les aidant à devenir plus autonomes financièrement, a-t-elle ajouté.

Une autre action a été menée dans le cadre de ce projet, celle du “Med film 4 all”, qui consiste en une projection de films dans les zones les plus reculées sur des causes féminines, a-t-elle indiqué.

Aussi, la finalité de cette action est d’œuvrer à améliorer l’image de la femme à travers les Médias et à lutter contre les stéréotypes, a-t-elle encore dit.

Des films sur des sujets ayant trait aux droits de la femme ont été projetés dans des prisons à Mahdia et à La Manouba ainsi que dans des zones reculées qui ne disposent pas de maisons de jeunes ni de salles de cinéma dans les gouvernorats de Sfax, Kasserine, Bizerte et Tataouine, a-t-elle fait remarquer.

La projection de ce type de films se déroule sur une période de trois ans (de 2017 à 2020), a-t-elle expliqué. Les films sont diffusés, simultanément, au Maroc, Egypte, Liban, Palestine et Libye.

Cette action, financée par l’UE, ciblant les pays de la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient) a pour finalité de contribuer à l’égalité homme-femme notamment dans les zones reculées et défavorisées, a-t-elle signalé.

Présentant son expérience dans le domaine du volontariat, Elena Gasparini, s’est félicitée du projet EU Aid volunteers in action, qui, a-t-elle dit, contribue énormément à l’empowerment des femmes vulnérables via l’économie sociale et solidaire et l’aide humanitaire et technique.

Cette action de volontariat est très enrichissante aussi bien sur le plan humain que professionnel, a-t-elle affirmé, évoquant l’importance du travail de terrain et de la coopération avec des ONG locales.

De son côté, Alince Bussiere, responsable au GVC, a précisé que le projet des volontaires de l’aide de l’union européenne en action est composé de deux phases (l’apprentissage et la mise en application). Ces volontaires sont des citoyens européens qui ont pour mission de mener des activités d’aide humanitaire et de gestion des risques.

Le programme Volontaires de l’aide de l’union européenne est une initiative de la direction générale pour la protection civile et les opérations d’aide humanitaire européenne (ECHO).

L’initiative des volontaires de l’aide de l’UE (2016-2020) permet à plus de 4000 citoyens européens de devenir des volontaires pour soutenir les missions humanitaires. Elle offre 10000 opportunités de volontariat en ligne.