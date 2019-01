Consciente des enjeux du développement durable, Tunisie leasing & Factoring(TLF) a mis en place un Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) pour s’assurer que ses financements sont destinés à des projets qui respectent les normes internationales et de la réglementation tunisienne en matière environnementale et sociale. Ce système fixe la politique générale de notre société en la matière et les procédures opérationnelles garantissant son respect.

Notre engagement dans le développement durable vise la protection de l’environnement et des personnes impactés par nos financements.

Le déploiement de ce système a eu lieu sur le 2ème semestre 2018. Nous veillerons à son développement en fonction de l’évolution de la réglementation et des bonnes pratiques et à assurer la sensibilisation et la formation continues de nos cadres pour garantir sa maîtrise.

Par ailleurs, TLF a mis en place un programme visant à encourager ses clients pour l’investissement dans les énergies renouvelables ainsi que pour le renouvellement de leurs véhicules, engins et équipements dans un objectif de réduction des émissions de carbone et de consommation d’énergie.

TLF met, à travers cette démarche, les questions environnementales et sociales dans ses priorités pour un financement responsable.