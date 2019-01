Une séance plénière extraordinaire aura lieu lundi 28 janvier à l’hémicycle du Bardo, à l’occasion du 5e anniversaire de la Constitution de la deuxième République. C’est ce qu’a annoncé le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, cité par la TAP jeudi 24 courant.

Adoptée le 26 janvier 2014 et promulguée le 27 janvier 2014, “la Constitution de la deuxième République concrétise la volonté du peuple, consacre sa souveraineté, garantit la primauté de la loi et protège les droits et libertés”, a-t-il affirmé.

Le programme des festivités marquant cette date anniversaire prévoit une cérémonie de salut au drapeau et l’inauguration d’une exposition documentaire, avant d’entamer la séance plénière.

La séance plénière se déroulera comme suit :

– Allocution d’ouverture (par le président de l’ARP, Mohamed Ennaceur),

– Intervention sur le thème “Construction d’une nouvelle Constitution pour consolider les fondements de l’Etat de droit et des institutions” (par le président de l’Assemblée nationale constituante, Mustapha Ben Jaâfar),

– Intervention sur le thème “Vision et démarche” (par le rapporteur général de la Constitution et député, Habib Khedher),

– Intervention sur le thème “Renforcement de l’Etat de droits et des libertés” (par la députée et présidente de la Commission des droits et libertés à l’ANC, Farida Laâbidi),

– Intervention sur le thème “Séparation des pouvoirs” (par le président de la Commission des pouvoirs législatif et exécutifs et la relation entre eux de l’ANC, Omar Chatoui),

– Intervention sur le thème “la Construction de la Constitution : acquis et entraves” (par le président de la Commission des ordres judiciaires administratif, financier et constitutionnel à l’ANC, Fadhel Moussa),

– Intervention sur le thème “Les droits économiques et sociaux à la lumière de la Constitution” (par le membre de l’ANC et de l’ARP, Mongi Rahoui),

– Intervention sur le thème “Les Constitutions de la Tunisie à travers l’histoire” (par le chercheur Mohamed Hassine Fantar),

– Cérémonie de distribution d’exemplaires de la Constitution aux députés fondateurs et aux membres de l’ARP.