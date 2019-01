La Bourse de Tunis a clôturé la séance de jeudi sur une baisse de 0,68% enregistrée par le Tunindex, à 7 203,35 points, soit un volume d’échanges de 4,729 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre POULINA GROUP HOLDING a réalisé une hausse de 5,06%, à 13,27 D, suivi par AIR LIQUIDE et MODERN LEASING qui ont enregistré un accroissement respectif de 4,50% et 4,43% à 85,69 D et 3,06 D.

A la hausse, le titre ICF a animé le marché par un volume transactionnel de 0,732 MD et s’est échangé à 188 D soit une augmentation de 4,27%. Le titre ESSOUKNA a réalisé un accroissement de 2,99% à 2,75 D.

A la baisse, le titre SOTUMAG s’est replié de 4,20% à 2,28 D suivi par LAND’OR qui s’est monnayé à 8,90 D soit une régression de 3,78%. Le titre ARAB TUNISIAN LEASE a enregistré une chute de 3,70% à 2,34 D.

Dans le rouge, les titres BANQUE DE TUNISIE et TAWASOL GROUP HOLDING ont connu une baisse respective de 3,53% et 3,22% à 7,92D et 0,30 D.