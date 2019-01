La librairie-galerie Fahrenheit 451 accueille, du 2 au 28 février 2019, la première exposition de l’artiste peintre Noura Mzoughi. A travers 25 œuvres de tailles différentes, Noura Mzoughi invite son public à découvrir son univers pictural à travers des personnages venus d’ailleurs où tout est question de féminité, de joie et d’harmonie.

Après sa participation à plusieurs projets artistiques comme “De Colline en Colline” (une exposition tenue sur les trois collines de Sidi Bou Saïd, Takrouna et Chenini) et dans plusieurs expositions collectives, l’artiste plasticienne Noura Mzoughi propose dans sa première exposition une immersion dans son monde artistique, fruit de ses influences multiples : l’illustration japonaise, l’art persan ou encore les arts martiaux comme l’aïkido mais aussi l’art de la marionnette.

Mzoughi a fait savoir que sa technique mixte repose sur la peinture et le collage, et qu’elle s’inspire essentiellement de sa peinture du monde végétal et de la technique de collage de l’artiste iranienne Safoura Jabbari.

S’agissant des peintres tunisiens, Mzoughi a mis l’accent sur l’influence des travaux du peintre et architecte Samir Makhlouf dans son travail.

Dans les œuvres de Noura Mzoughi, la femme est une matière, un support artistique qui symbolise l’univers dans toute sa diversité. “Le personnage féminin est très important dans mon travail artistique”, souligne l’artiste en expliquant qu'”en Tunisie, la femme est une super women qui doit concilier travail, tâches ménagères et famille”.

“Mes personnages ce sont des femmes excentriques pleines de couleur et de joie, une manière pour moi d’inviter la femme tunisienne à lâcher prise, à ne plus chercher la perfection mais l’harmonie avec elle-même”, conclut l’artiste.