La production global de la Compagnie d’assurances et de réassurances -ASTREE- a connu une croissance de 8,25%, véhiculée par un ensemble de branches dont notamment l’Automobile, la branche Vie, le Transport et l’Incendie et Multirisques.

La sinistralité globale de la Compagnie, mesurée par le ratio : sinistres à primes (S/P), s’est établie au 31/12/2018, à 55,27% contre 49,63% à la même date en 2017.

Cette aggravation s’explique essentiellement par la survenance d’un ensemble de sinistres liés aux inondations qui ont marqué l’exercice 2018.

Une augmentation des produits de placements, au 31 Décembre 2018, d’environ 2,853 MD provenant essentiellement des revenus de dépôts et des profits sur réalisation des placements financiers.