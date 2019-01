La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi dans le rouge. Le Tunindex a enregistré une baisse de 0,12% à 7 252,56 points, dans un volume d’affaires de l’ordre de 5,838 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La Balance des variations a été tirée vers le bas avec 43 valeurs en repli contre uniquement 17 affermissements.

Dans le vert, le titre SOPAT s’offre la plus forte hausse de la séance (5,95%) à 1,78 D, suivi par le titre TPR qui a augmenté de 4,32%, en s’échangeant à 5,55 D.

Les deux titres CEREALIS et MPBS ont marqué respectivement une montée de 2,82% et 2,58% en se monnayant à 5,09 D et 3,57 D. Le titre AETECH a gagné 2,50% à 0,41 D.

Dans le rouge, l’action EURO-CYCLES a chuté de 5,65% à 16,51 D tout comme l’action ICF qui s’est étiolée de 4,49% à 189,09 D, traitant un volume transactionnel de 1,118 D.

Le titre ASSURANCES SALIM a reculé de 4,47% à 26,91 D, suivi par les titres SOTETEL et TAWASSOL GROUP HOLDING qui ont chuté respectivement de 3,73% et 3,12% en s’échangeant à 6,45 D et 0,31 D.