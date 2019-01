La Société Les Industries Chimiques du Fluor publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2018.

Une augmentation significative de la production de fluorure d’aluminium durant cette

période par rapport à la même période de l’année 2017, de l’ordre de 20%, due

essentiellement au maintien d’un rythme continu et soutenu de la production et aussi au

report d’un arrêt technique de deux semaines programmé initialement pour le mois de

novembre 2018.

Une amélioration du chiffre d’affaires en DT due principalement à l’augmentation des prix

unitaires des ventes qui ont connu une nette amélioration (>45 %). Et ce, malgré Une

augmentation des prix d’achats des matières premières principales, dépassant les 50%

pour le spath fluor et les 30% pour l’alumine hydratée.

Le principal producteur mondial de fluorure d’aluminium (La Chine) continue à favoriser son

marché local aux dépends du marché extérieur. Le choix de ce dernier ne fait que confirmer la position d’I.C.F, mais aussi celle des producteurs italiens et de Gulf Fluor, en

tant que l’un des principaux fournisseurs sur les marchés traditionnels (Europe, Afrique et

Moyen Orient).

Dans sa note d’orientation générale pour l’année 2019, La direction générale de la société

a décidé de continuer dans sa politique de sauvegarde et du bon entretien de l’outil de

production ainsi que dans la persévérance dans des actions environnementales.

I.C.F entretien et continue à faire perdurer sa politique sociale qu’elle considère comme

l’une de ses principales clés de réussite dans le contexte socio-économique actuel. Et reste

ainsi fidèle à sa politique de veille et d’encouragement.