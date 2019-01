Deux millions 347 mille 229 bulletins de remboursement des frais de soins ont été traités depuis le début de 2018 jusqu’au mois d’octobre dernier, a affirmé, lundi, Mohamed Trabelsi, ministre des affaires sociales, lors d’une séance plénière à l’assemblée des représentants du peuple (ARP).

Le délai de traitement de ces dossiers n’a pas, ainsi, dépassé la moyenne de 26 jours, a-t-il dit dans sa réponse à une question de la députée Hajer Ben Cheikh Ahmed du parti Afek Tounes, portant sur le manque de transparence au niveau du système de remboursement des frais de soins.

Le ministre a expliqué, dans sa réponse à la même députée, sur le mauvais accueil aux bureaux de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), que ce problème est dû à la grande pression psychologique que subissent quotidiennement les agents à cause du grand nombre des visiteurs.

L’autorité de tutelle veille à résoudre ce problème et à améliorer l’accueil, en aménageant des espaces et en renforçant les bureaux en ressources humaines outre l’organisation de sessions de formations au profit des agents, a-t-il ajouté.

Dans sa réponse à une deuxième question de la députée sur l’acquisition de la CNAM de bulletins de soins électroniques non conforme à la sécurité électronique, Trabelsi a souligné le souci de son département d’améliorer ce système et de le développer afin de répondre aux besoins, et ce en collaboration avec les ministères de la santé et des technologies de la communication et de l’économie numérique afin d’éviter les fautes techniques.

L’autorité de tutelle a veillé, en collaboration avec l’instance nationale de protection des données personnelles (INPDP), à vérifier la conformité de ces bulletins de soins aux critères de la sécurité électronique, en examinant l’identité de l’usager pour éviter toute possibilité de falsification, a-t-il assuré.