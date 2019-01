Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a eu une série d’entretiens avec les présidents des délégations arabes qui ont pris part au Sommet arabe pour le développement économique et social à Beyrouth, les 19 et 20 janvier 2019.

En effet, Jhinaoui y a rencontré le Premier vice-président soudanais ainsi que ses homologues libanais, irakien, jordanien, mauritanien et somalien, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

Ces rencontres ont porté sur les relations bilatérales avec les pays concernés ainsi que les moyens de les consolider, de les diversifier et de les hisser au plus haut niveau, à travers l’activation et la diversification des mécanismes de coopération, lit-on de même source.

Elles ont été l’occasion de passer en revue la situation dans la région arabe, et les questions d’ordre régional et international d’intérêt commun.

Jhinaoui a également abordé, lors des entretiens, les préparatifs de la Tunisie en prévision du Sommet arabe fin mars 2019. Il a, dans ce sens, mis l’accent sur l’importance d’intensifier les concertations entre les pays arabes pour la réussite de ce rendez-vous arabe important et de manière à renforcer l’action arabe commune et trouver les moyens adéquats de répondre aux aspirations des peuples arabes en matière de développement et de bien être.