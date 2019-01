Les investissements déclarés dans le secteur des industries manufacturières durant toute l’année 2018 ont évolué de 0,3% par rapport à l’année 2017, selon les dernières données statistiques de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Ce volume d’investissement est injecté, en partie, dans le secteur du cuir et de la chaussure (CC), qui a vu sa part augmenter de 191,2% pour atteindre 34 millions de dinars (MDT), suivi des industries diverses (ID) avec une part de 648,8 MDT soit une hausse de 33,2%, puis les industries mécaniques et électriques (IME) avec une part de 817,9 MDT et les industries chimiques (IC) qui ont enregistré une hausse de 11,1%, pour un montant de 343,9 MDT.

En contrepartie, les investissements déclarés dans le secteur du textile et de l’habillement (TH) ont régressé de 49,2% pour atteindre un volume de 109,9 MDT, parallèlement au secteur des industries alimentaires (IA) qui a vu sa part diminuer de 13% soit une valeur de 1,03 MDT, puis celui des industries des matériaux de construction (IMC), de la céramique et du verre (IMCCV) qui a baissé de 11,8%, soit une valeur de 548,5 MDT.

Pour les nouvelles créations pendant les 12 mois de l’année 2018, les investissements déclarés ont grimpé de 6,2 % pour atteindre une valeur de 1,77 MDT de dinars.