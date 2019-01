La production en pièces de NEW BODY LINE durant le 4ème trimestre 2018 a diminué de – 0,53% avec un volume total de 188 084 pièces produites et vendues contre 189 082 pièces pour la même période en 2017.

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2018 est de 1 748 474 DT, contre 1 431 471 DT pour la même période en 2017, soit une évolution trimestrielle de 22,15 %, essentiellement expliquée par une progression du chiffre d’affaires de +22,92% des produits basiques et +21,78% des produits intelligents.

Le chiffre d’affaires global de NEW BODY LINE au 31 décembre 2018 s’élève à 6 711 598 DT, contre 6 067 179 DT au 31 décembre 2017, soit une évolution annuelle de 10,62% expliquée par une envolée du chiffre d’affaires durant l’année 2018 de la lingerie basique de 25,14%.

Durant le 4ème trimestre 2018, NEW BODY LINE a travaillé avec 13 clients dont 1 local et 12 étrangers et a réalisé les principales actions commerciales suivantes :

– Exposition au salon « Destination Africa » en Egypte.

– Visites de clients pour bien consolider les relations d’affaires.

La société NBL a réalisé un investissement de 473 014 DT courant le 4ème trimestre 2018.

La société NBL maintient toujours son niveau d’endettement à LMT à zéro et dispose d’une trésorerie largement excédentaire générant des produits de placement substantiels.