Sagemcom, Fuba, Lacroix, Telnet, IBL ou AsteelFlash…, ces industriels de renom ont lancé un groupement d’intérêt économique baptisé “ELENTICA”, qui vise à booster le secteur électronique de la Tunisie.

Une conférence de presse sera organisée mercredi 23 janvier 2019 à l’Institut arabe des chefs d’entreprise, afin de faire connaître ce cluster, mais aussi de “mettre la lumière sur une Tunisie positive tirée par le boom économique de ses acteurs, d’une part, et de consolider cette dynamique de promotion collective, d’autre part”.

Quarante industriels locaux et internationaux ainsi que des organismes institutionnels se sont mobilisés pour la création de ce groupement.

Ce Cluster compte 11.000 emplois et réalise un chiffre d’affaires consolidé de 1 milliard d’euros (près de 3,4 milliards de dinars). Il a un objectif commun, lancé par ses membres fondateurs, de doubler ces chiffres en 5 ans avec la création de valeur et d’emplois et l’exportation.

Lancé en mai 2017, le groupement “ELENTICA” s’est donné pour ambition de promouvoir l’industrie électronique et de faire de la Tunisie une référence régionale pour l’expertise de ses entreprises et ses ressources, en augmentant la visibilité à l’international.

Il fédère, en outre, les industriels ainsi que les établissements, les laboratoires de recherche, les technopôles et les partenaires institutionnels du secteur de l’électronique dans le pays.

Le cluster est appelé, aussi, à évoluer et à intégrer de nouveaux adhérents pour continuer à se renforcer.