Condor Electronics à la conquête du marché tunisien

M. Abderrahmane Benhamadi, Président du Conseil d’Administration de Condor Electronics accompagné des cadres de la société et des autorités locales ont inauguré jeudi à El Mghira, près de Tunis le troisième showroom en dehors des frontières algériennes.

Condor Tunisie, fondée par Monsieur Mohamed Ali Bahi, cadre tunisien ayant travaillé durant plus de dix ans en Algérie dans différentes entreprises dont Condor, sera le distributeur exclusif du leader des produits électroniques, électroménagers et Multimédias.

A cet effet, Condor Electronics a formé pour son nouveau distributeur plus de vingt employés spécialisés dans le volet commercial mais également le service après-vente. En investissant dans les ressources humaines, Condor Tunisie veut se rapprocher encore plus du consommateur tunisien en offrant les meilleures prestations tant au niveau commercial qu’au niveau technique. Les techniciens formés, prendront notamment en charge toutes les réclamations des clients grâce à un réseau de service après-vente mis en place.

Pour M. Reda Hamai, Directeur Général Adjoint chargé du développement à l’International : « Condor a de grandes ambitions pour l’export. Nous visons un fort déploiement à l’international et notamment sur le continent africain, au moyen orient et en Europe à l’horizon 2020. Tous nos produits sont à la pointe de la technologie et sont certifiés aux normes européennes CE, une place de choix s’offre à Condor grâce à la qualité, la diversité et la compétitivité de nos produits sur le marché international ».

Condor Electronics continue son internationalisation, après des premières expériences satisfaisantes et deux showroom ouverts à Nouakchott en novembre dernier et tout dernièrement Dakar. En effet, le constructeur électronique appuie de plus en plus sa politique d’exportation en affichant une ambition de 50% de chiffre d’affaire en provenance des exportations d’ici 2022.

Plus que jamais déterminé à faire du «Made in Algeria» une référence sur le marché international, Condor présentera tous ses produits en Tunisie. Des produits garantis, certifiés par les autorités tunisiennes et qui répondent aux normes internationales.

Il y a lieu de rappeler que dans son déploiement sur le continent africain et dans une stratégie axée en grande partie sur l’Afrique et le Maghreb, Condor Electronics exporte ses produits dans plusieurs pays africains, notamment la Mauritanie, le Sénégal le Mali, la Tanzanie et le Benin.

Condor Electronics :

SPA Condor Electronics est la figure de proue du Groupe Benhamadi. Fondée en 2002. La filiale grandit vite et devient leader dans son domaine. Elle est spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et la maintenance des produits électroniques, électroménagers et multimédias ainsi que des panneaux photovoltaïques.

Certifiée ISO 9001, 14001, 26000 et OHSAS 18001, pour les normes de qualité́, respect de l’environnement, responsabilité́ sociétale, santé et sécurité́, respectivement, la compagnie tend entre un modèle de sérieux et de compétence. Condor Electronics est l’une des premières entreprises à être certifiée « BASMA DJAZAIRIA », un label délivré par le Forum des Chefs d’Entreprises (FCE) visant à garantir l’origine algérienne des produits Condor.