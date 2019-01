Les indicateurs de SOTRAPIL, au 31 décembre 2018, ont fait apparaître une augmentation des revenus de 15,75 % (17,479 MD), contre 15,101 MD, à fin décembre 2017, suite à l’augmentation des quantités transportées via le pipeline Bizerte-Radés de 7,72% et la révision à la hausse de 5% des tarifs de transport via ce pipeline, à partir du 1 er janvier 2018.

Il est, par ailleurs, à signaler qu’une augmentation d’environ 5% des tarifs de transport via le pipeline Bizerte-Radès a été décidée par les autorités de tutelle, à partir du 23 décembre 2018.

Il s’agit, également, d’une augmentation des quantités transportées via le pipeline Jet A1 Radès-Tunis Carthage de l’ordre de 17,26% qui s’est accompagnée par la révision à la hausse du tarif de transport via ce pipeline de l’ordre de 40%, à partir du 1er novembre 2017, suivie d’une augmentation d’environ 6%, à partir du 1er octobre 2018.

Les charges d’exploitation de la société ont affiché une baisse de 2,08 % pour se stabiliser à 8,892 MD, à fin décembre 2018, contre 9,081 MD, une année auparavant.