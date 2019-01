La Bourse de Tunis a entamé, la séance de mercredi, dans le vert, le Tunindex gagnant 0,25 % à 7 190,62 points, avec un faible volume d’échanges de 0,643 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Parmi les hausses, le titre AIR LIQUIDE a grimpé de 2,99 % à 84,90 D, suivi par les titres TUNISAIR et SOTETEL qui ont augmenté respectivement de 2,77 % et 2,11 % à 0,74 D et 6,75 D.

A l’inverse, les deux titres AMS et TAWASSOL GROUP HOLDING ont baissé de 3,03 % à 0,96 D et 0,32 D, tout comme le titre ELECTROSTAR qui a reculé de 2,30% à 1,27 D.