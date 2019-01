Louise De Sousa, ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, a effectué une visite à Zaghouan, mardi 15 janvier, au cours de laquelle elle a rencontré le gouverneur, les cadres régionaux et les membres des conseils municipaux.

Elle s’est informée, à cette occasion, du processus de développement dans la région et a exprimé sa disposition à appuyer la proposition du Conseil municipal de Zaghouan concernant la mise en place d’un programme de jumelage avec des communes britanniques.

La diplomate britannique a également eu un aperçu sur les sites touristiques de Zaghouan et a pris connaissance, en se rendant à une huilerie à Zriba, sur la qualité et la diversité des produits agricoles de la région.

Lors de sa visite à la Radio Med basée au centre de la jeunesse de Zaghouan, De Sousa a évoqué avec des représentants de la société civile ainsi que des jeunes les opportunités d’investissement et de création de leurs propres projets dans la région.

Elle estime aussi important d’œuvrer pour renforcer les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Royaume-Uni, soulignant que son pays s’emploie à promouvoir le développement en Tunisie à travers le soutien des secteurs vitaux, à l’instar de l’enseignement supérieur.

A cet égard, elle a indiqué qu’une réunion de la commission tuniso-britannique pour l’enseignement supérieur est prévue fin janvier à Tunis dans l’objectif de consolider le partenariat entre les universités et les centres de recherche des deux pays et d’offrir aux étudiants et chercheurs des sessions de formation pour développer leurs compétences scientifiques.

Par ailleurs, la diplomate a salué les pas franchis par la Tunisie sur la voie de la consécration de la démocratie locale à travers notamment les dernières élections municipales, soulignant la volonté du Royaume-Uni de soutenir l’expérience tunisienne et d’élargir les perspectives de partenariat et de coopération entre les deux pays.