Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a officiellement lancé, mardi 15 janvier, le portail des données ouvertes (www.agridata.tn), avec 211 données, 19 thèmes et 22 structures productrices de données.

Le directeur général de l’Observatoire national de l’agriculture Hamed al-Dali Hassan, a souligné que cette structure a entamé la collecte des informations et des données depuis le mois de septembre 2018.

Au cours d’une conférence de presse tenue au siège du département de l’agriculture, le responsable a souligné que le travail sera axé sur l’aspect régional via le traitement et la publication des données relevant des délégations régionales.

Le portail agridata.tn, élaboré en coopération avec la société civile, comporte aujourd’hui 211 données, dont des données brutes, cartographiques ou des données analysées, a indiqué le responsable, ajoutant que ces données constituent 27% des données nationales ouvertes.

Les données traitées par le portail concernent divers thèmes (19), dont l’alimentation pour les animaux, l’arboriculture, le commerce extérieur, la céréaliculture, les exploitants et la main d’œuvre agricole, outre les investissements agricoles, les forêts, la production animale et l’Office de l’élevage et du pâturage.

Parmi les 22 producteurs de ces données ouvertes figurent l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), la Direction générale des études et du développement agricole (DGEDA), l’Agence de vulgarisation et de formation agricoles (AVFA), la Direction générale de la production agricole (DGPA)…

Pour sa part, le président de l’Association tunisienne des contrôleurs publics (ATCP), Charfeddine Yaakoubi, a fait savoir que la coopération entre l’ATCP et l’Observatoire a porté sur l’accompagnement juridique via la formation, la vulgarisation et l’accompagnement technique.

Des experts étrangers ont participé à l’élaboration d’agridata.tn, a-t-il précisé, ajoutant que l’objectif recherché est d’assurer des informations et des données plus fluides, accessibles et actualisées.

Il a, dans le même cadre, annoncé que l’ATCP organisera, en mars 2019, “Onshor Hack”, premier hackathon en Tunisie qui s’étale sur trois mois destiné à développer des applications web ou mobiles en se basant sur des centaines de jeux de données gouvernementales.