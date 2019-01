La Bourse de Tunis a évolué, mardi, en territoire négatif, où le Tunindex cède 0,20 % à 7 176,21 points, avec un volume transactionnel de 0,867 million de dinar(MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre SOTUVER s’offre une hausse de 3,03 % à 9,86 dinars(D), suivi par les titres SOTUMAG et TUNSAIR qui grimpent respectivement de 2,89 % et 2,73 % à 2,49 D et 0,75 D.

Dans le rouge, le titre ELECTROSTAR cède 2,98 % à 1,30 D tout comme les deux titres UADH et SANIMED qui ont reculé respectivement de 2,67 % et 2,56 % à 1,82 D et 1,90 D.