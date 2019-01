Météo : Les régions du nord-ouest et du centre-ouest appelées à prendre des mesures pour faire face aux intempéries

Le ministère de l’Intérieur appelle les gouverneurs de Jendouba, du Kef, de Béja, de Siliana et de Kasserine à organiser des réunions des commissions régionales de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours. Par la suite, de prendre des mesures de précaution pour faire face aux intempéries, à la suite de la baisse observée de la température et des chutes de neige et la distribution d’aides aux familles déshéritées sous forme de denrées alimentaires, couvertures et matelas pour les aider à faire face à la vague de froid.

Dans ce contexte, plusieurs mesures ont été prises en particulier pour fournir des produits de consommation de base, notamment le pétrole et les bonbonnes de gaz destinés à la consommation domestique, et d’assurer l’hospitalisation des personnes atteintes de certaines maladies chroniques et insuffisance rénale dans les hôpitaux les plus proches afin de leur permettre de recevoir le programme de traitement nécessaire en coordination avec les services de la santé, indique un communiqué du département de l’Intérieur.

Les mesures comprennent également la mobilisation des chasse-neige afin de sécuriser la fluidité de la circulation, ainsi que la mise en place de lieux d’hébergement pour être exploités en cas de besoin, et de distribuer l’aide aux familles à faible revenu (nourriture, couvertures et matelas) pour les aider à faire face aux intempéries.

Les commissions régionales de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours resteront en état d’alerte permanente pour faire face à toute urgence et intervenir en cas de besoin.

A cet égard, la commission régionale de lutte contre les catastrophes et l’organisation des secours dans le gouvernorat de Jendouba a décidé de fermer les principales routes menant à la ville de Ain Draham au niveau de la délégation de Fernana et des localités de Jaballah et Tibaniya.

De même il a été décidé l’interdiction d’accès des poids lourds sur les routes signalées jusqu’à nouvel ordre, indique le communiqué.