Un contrat de partenariat et une licence de représentation exclusive en Tunisie viennent d’être conclus entre l’Université européenne de Tunis et l’European Economic Chamber “EEIGCham-Bruxelles”.

Il s’agit d’un partenariat “stratégique”, un “levier de développement économique et politique important” pour la Tunisie et les relations tuniso-européennes, lit-on dans un communiqué de l’Université européenne de Tunis.

Les accords ont été signés, jeudi dernier, par le président de l’Université européenne de Tunis, Abderaaouf Tebourbi, et le directeur général de l’European Economic Chamber-Bruxelles, Gilberto Carvalhais Ferreira.

L’European Economic Chamber EEIGCham, fondée par le Règlement Européen du Conseil de la Communauté européenne du 25 juillet 1985 en tant que groupement européen d’intérêt économique (GEIE) et enregistrée au Parlement Européen, sera représentée en Tunisie au campus de l’Université Européenne de Tunis, indique la même source.

Le Groupe Université européenne de Tunis est composé d’écoles qui visent l’excellence : “Sciences Po Tunis” (premier Institut d’Etudes Politiques en Tunisie), “l’Europe de Com School of Business” (école européenne de commerce, d’administration des affaires et de communication) et “VATEL” (école internationale du management de l’hôtellerie et du tourisme).

L’université développe plus de 20 doubles diplômes internationaux et 11 triples diplômes avec des universités à l’échelle mondiale ainsi qu’un centre de recherche très actif dans son domaine.