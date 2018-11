«HYDROPONIC FOR ALL» est un projet innovant en matière d’agriculture. Il a été récompensé, vendredi 16 courant, par le 1er Prix UBCI-Lab’ess de l’entrepreneur.e social.e 2018, et ce lors d’une cérémonie au siège de la banque à l’avenue Habib Bourguiba.

Nous pouvons vous certifier que la plupart des projets qui ont été présentés sont vraiment de qualité et sont surtout de tendance. Mais comme l’ont souligné les membres du jury, il fallait trancher entre les projets. Autant dire que les “perdants” n’ont pas démérité.

Ilyes Saidana, jeune chef d’entreprise originaire de Sidi Hassine, a lancé «Hydroponic for all», un bureau de conseil et de formation de culture hors sol qui ambitionne de permettre aux Tunisiens urbains de cultiver leur potager sur le toit de leur maison.

Dans un contexte de forte baisse du pouvoir d’achat des ménages, l’idée d’optimiser les espaces perdus que sont les faîtes des immeubles et maisons individuelles à des fins d’autoproduction a séduit le jury, composé d’experts de la banque, du monde de l’entreprise et du tissu associatif.

Hydroponic for all propose en ce sens l’installation de système de culture et d’irrigation hors sol clé en main, ainsi que le conseil et le suivi de ces installations, mêlant théorie et pratique, explique un communiqué de la banque.

Avec ce prix, Ilyes Saidana se voit attribuer une dotation de 5.000 dinars tunisiens à des fins de développement de son entreprise ainsi qu’une assistance comptable gratuite sur une période de six mois.

Nous pensons pour notre part que si ce jeune entrepreneur obtient le soutien financier nécessaire, son projet a toutes les chances d’aller très loin.

Deux autres prix ont été décernés par le jury : le Prix «Coup de pouce» au projet «Sciencia» emmené par Latifa El Ghezal dans le secteur de la promotion de l’expérimentation scientifique, et le Prix «Coup de cœur» à Cha9a9a.tn, unique plateforme de financement participatif en ligne tunisienne, portée par Samir Ksibi et Asma Oueslati.

Pour Latifa El Ghezal et son projet «Sciencia», c’est un énorme potentiel dans l’univers de l’éducation dont les codes anciens ont été largement dépassés par les technologies de l’information et de la communication.

Avec un business plan bine étudié, le projet Sciencia a des beaux jours devant lui, mais à condition d’avoir les fonds nécessaires…

Au final, nous espérons que d’autres institutions financières pourront étudier de près ces projets -et bien d’autres- afin de permettre à nos jeunes talents d’émerger.

Paraphrasant une pub dans les télévisions françaises, nous dirons que “quand une banque s’engagement socialement, elle finance des entreprises socialement engagées“.

Initié en février dernier par l’UBCI Groupe BNP Paribas, partenaire de l’association LAB’ESS, acteur phare de l’économie sociale et solidaire (ESS) en Tunisie, ce concours annuel vise à identifier les projets innovants ayant un impact positif sur la société et à les accompagner au sein du programme d’incubation Lab’ess, dans le but de faire émerger de nouvelles générations d’entrepreneurs.

Ce sont ainsi plus d’une quarantaine de projets qui ont bénéficié de 20 heures d’accompagnement individuel et de formations conçue selon leur besoin.

5 d’entre eux étaient en lice aujourd’hui pour la dernière étape de la compétition.

Engagée de longue date dans une stratégie responsable et pérenne d’accompagnement de l’entreprenariat social, l’UBCI Groupe BNP Paribas confirme là son engagement de participer à la construction d’un monde plus durable, éradiquant la pauvreté et contribuant à l’accomplissement des objectifs de développement durable tel que définis par l’ONU.



Les projets en lice

Nom du projet 1 : Hydroponic for all

Domaine d’action : agriculture I Porteur du projet : Ilyes Saidani

Description du projet : Bureau de conseil et de formation en culture hors sol.

Le bureau propose des formations qui sont en premier lieu théoriques, et sont ensuite appuyées par de la pratique sur terrain. Il propose par ailleurs l’installation des systèmes de culture hors sol clé en main, ainsi que le conseil et le suivi de ses installations et/ou des systèmes déjà installés.

Nom du projet 2 : We improve

Domaine d’action : Insertion professionnelle I Fondatrice de projet : Imene El Jani

Description du projet : Dispenser des formations en soft skills auprès de femmes employées peu qualifiées dans le but d’élargir leurs perspectives dans la vie.

Nom du projet 3 : Little Jenaina

Domaine d’action : Commerce équitable I Fondateurs de projet : Imene Chaabane et Adam Jerbi

Description du projet : Site de vente en ligne pour commercialiser des produits tunisiens et services de livraison à domicile. Dans un premier temps, les produits commercialisés seront alimentaires et cosmétiques. Dans un deuxième temps, des produits d’artisanat seront proposés

Nom du projet 4 : Cha9a9a.tn

Domaine d’action : Technologies I Fondateurs de projet : Samir Ksibi et Asma Oueslati

Description du projet : Une plate-forme en ligne de financement participatif à base de don au profit des associations et individus.

Nom du projet 5 : Sciencia

Domaine d’action : Education I Fondatrice de projet : Latifa El Ghezal

Description du projet : Plateforme en ligne qui met à disposition des contenus et des ateliers d’éveil aux sciences, à la technologie et à la robotique principalement pour les enfants.

A propos de l’UBCI : Née en 1961 l’UBCI, filiale du groupe BNP Paribas, dispose aujourd’hui d’un réseau de 111 Agences et 123 GAB opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale.

Au service également de ses clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans le domaine du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière et du leasing.

L’UBCI est certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012. Une attention particulière est consacrée aux questions de Responsabilité Sociale et Environnementale en ligne avec la politique du groupe BNP Paribas.

A propos de LAB’ESS Créée en 2012, LAB’ESS est une association à but non lucratif qui vise à contribuer à l’instauration des conditions favorables au développement des initiatives des acteurs de l’ESS. Elle a pour mission principale de :

Contribuer à la professionnalisation des OSC par le renforcement de leurs capacités organisationnelles, en gestion et de gouvernance à Tunis et dans les régions.

Accompagner et favoriser l’autonomisation des associations et la création d’entreprises sociales

Favoriser la collaboration et les synergies pluri-acteurs entre OSC, secteurs privés et pouvoirs publics.

Elle est soutenue par le GROUPE SOS, première entreprise sociale en Europe.