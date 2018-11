La cérémonie de clôture de la troisième édition du salon de l’emploi “Smart Tunisia Job Fair” aura lieu le jeudi 15 novembre 2018 à partir de 15h00 à la Cité des Sciences de Tunis.

Cette événement sera rehaussé par la présence de M. Mohamed Anouar MAAROUF Ministre des technologies de la communication et de l’Économie Numérique, Mme Sayida Ounissi (TBC) Ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, M. Slim KHALBOUS Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique et de Son Excellence Dr. Andreas Reinicke (TBC) Ambassadeur De La République Fédérale d’Allemagne en Tunisie.

Evénement de recrutement annuel dédié aux métiers des TICs, Smart Tunisia Job Fair est un salon annuel de l’emploi dédié aux métiers des technologies de l’information et organisé par Smart Tunisia en partenariat avec la GIZ, CORP, Tounes Ta3mal, TACT, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (les centres 4C), l’Aneti, Medianet, et Walla Street English.

Cet événement va réunir, dans une même journée et dans le même lieu, les plus grandes entreprises opérant en Tunisie, les multinationales étrangères et les entreprises tunisiennes ou présentes sur certaines niches technologiques, avec tous les diplômés en IT ou dans les métiers de gestion voulant faire carrière dans le secteur des Technologies de l’information et de la communication.