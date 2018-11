La Bourse de Tunis a terminé la séance de ce mardi sur une note négative, le TUNINDEX s’est replié de 0,19% à 7.253.16 points, au terme d’une séance peu active, avec un volume de transactions de 4,217 MTND.

La balance des variations a été tirée vers le bas, affichant uniquement 19 affermissements contre 29 replis.

Dans le vert , Le titre SANIMED affiche la plus forte hausse de la séance, en se monnayant à 2,02 TND, soit un gain de 5,75%, le Titre Carthage CEMENT marque un rebond de 4,09%, en enregistrant le plus gros volume de la journée par sa mobilisation de 0,420 MTND de ses capitaux, à 1,78 TND.

Le titre ASSURANCE SALIM a progressé de 2,90 % à 32,85 TND, suivi par les titres POULINA GROUP HOLDING et ASSAD qui ont hissé respectivement de 2,9 % et 2,3 % à 12,75 TND et 7,00 TND.

Dans le rouge, le titre CIMENTS DE BIZERTE affiche un recul de 4,05 % à 1,42 TND, tout comme les titres STB et TUNISIE LEASING qui ont baissé respectivement de 3,16% et 2.98% à 3,98 TND et 15,91 TND.

Dans le même territoire, le titre SOTRAPIL a vu son cours perdre 2,95 % à 16,08TND suivi par le titre ESSSOUKNA qui a décliné de 2,73%, clôturant la séance à 2,49 TND.