Le ministère du Commerce se penche sur l’élaboration de mesures visant à maîtriser le déficit commercial qui permettra de retrouver des taux de couverture acceptables, au cours des deux prochaines années. C’est ce qu’a déclaré le chef du gouvernement, Youssef Chahed, qui intervenait au cours de la plénière consacrée au vote de confiance à son cabinet.

Il a ajouté que son gouvernement prendra des mesures permettant de freiner l’importation anarchique et lutter contre la spéculation de certains acteurs économiques.

Le chef du gouvernement s’est engagé à appuyer les secteurs producteurs dont les industries d’extraction, l’agriculture et le tourisme à travers des mesures d’incitation dans le cadre du projet de loi de finances pour l’exercice 2019.

L’Etat poursuivra sa politique d’investissement dans l’infrastructure, a-t-il promis, annonçant le démarrage, en 2019, des travaux de réalisation des projets structurés, dont le pont de Bizerte, le port en eaux profondes d’Enfidha et les quais 8 et 9 au port de Radès, l’autoroute Tunis/Jelma et le raccordement du gouvernorat de Tataouine à l’autoroute.

Il a fait remarquer que le gouvernement prévoit de poursuivre la maîtrise du déficit public dans le budget de 2019 et envisage de limiter le pourcentage du déficit dans le budget à 3,9% afin de réduire l’endettement pour la première fois depuis la Révolution.

Chahed a indiqué que le gouvernement œuvrera, au cours de la prochaine période, à réduire l’inflation et à maîtriser les prix, et que les mesures prises par le gouvernement pour préserver les grands équilibres de l’économie et éviter l’effondrement économique ont “engendré des impacts collatéraux dont l’inflation”.

Evoquant justement l’inflation, Chahed a souligné la volonté de lutter contre ce fléau et de maîtriser l’augmentation des prix. Cela a été introduit dans le projet de loi de finances 2019 qui n’a pas comporté d’augmentations des taxes et d’impôts sur les entreprises et le citoyen, ce qui contribuera largement à la maîtrise des prix, a-t-il dit.

Dans cet ordre d’idées, il a annoncé que la présidence du gouvernement envisage de superviser la Commission nationale de maîtrise des prix. Pour ce faire, des réunions périodiques seront tenues suite auxquelles toutes les mesures nécessaires seront prises pour protéger le pouvoir d’achat du citoyen.

Chahed a ajouté que son “gouvernement œuvrera à renforcer les équipes de contrôle économique au niveau de plusieurs ministères”.

Par ailleurs, Chahed a souligné que le gouvernement oeuvre à concréter les mesures prises au profit des entreprises, ce qui a permis d’améliorer le climat des affaires, outre le classement de la Tunisie qui a gagné 8 rangs dans le dernier rapport de la Banque mondiale “Doing Business”.

Sur autre volet, il indiqué que le gouvernement s’atèle à créer des postes d’emploi et à encourager l’initiative privée à travers la mobilisation de financements supplémentaires au profit des Fonds d’emploi et d’amorçage pour accompagner les jeunes dans le lancement de leurs projets.

Chahed rappellera également la création d’une Banque des régions au cours de l’année 2019.