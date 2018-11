Le rapport 2017 du Consortium pour les infrastructures en Afrique révèle que les engagements en faveur du développement des infrastructures sur le continent ont bondi de 66,9 milliards de dollars en 2016 à 81,6 milliards de dollars en 2017.

Le Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA en anglais) a annoncé, mercredi 7 novembre 2018, que les financements engagés pour le développement des infrastructures en Afrique ont augmenté de 22% en 2017 par rapport à 2016.

Publié le premier jour de l’Africa Investment Forum, le rapport 2017 de l’ICA sur les Tendances de financement des infrastructures en Afrique révèle que les engagements en faveur du développement des infrastructures sur le continent ont bondi de 66,9 milliards de dollars en 2016 à 81,6 milliards de dollars en 2017.

Ce chiffre est le plus haut enregistré depuis 2010 et les analyses de l’ICA montrent que cette croissance est essentiellement due à deux facteurs majeurs : une hausse de 13 milliards de dollars des engagements de la Chine et une hausse de 3,7 milliards de dollars des dépenses publiques des États africains.

«La publication du rapport 2017, le premier jour de l’Africa Investment Forum, est des plus opportunes, a déclaré Mike Salawou, coordinateur de l’ICA et chef de la Division infrastructure et partenariats à la Banque africaine de développement. Au fil des ans, [ce rapport] est devenu un document important pour présenter de manière cohérente la manière dont les financements sont mobilisés pour développer les infrastructures du continent».

Et d’ajouter aussitôt : «Mais, si l’augmentation de 22 % des engagements financiers en 2017 est bienvenue, le rapport sert aussi à souligner l’ampleur du déficit de financement des infrastructures en Afrique ‒ une question cruciale qui est précisément au centre de nos préoccupations durant ce Forum».

Autre enseignement du rapport : les engagements des pays membres de l’ICA en faveur de projets d’infrastructure en Afrique ont atteint, en 2017, 19,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 5% par rapport à 2016 (18,6 milliards de dollars), ce qui représente l’un des plus forts engagements depuis que l’ICA a commencé à rassembler les données.

La valeur des projets engagés avec la participation du secteur privé et qui ont atteint leur clôture financière en 2017 a totalisé près de 5,2 milliards de dollars, dont 2,3 milliards de dollars (44,8%) provenant de fonds privés. Le secteur des transports demeure le principal bénéficiaire, absorbant près de 42% du total des investissements dans les infrastructures en 2017, suivi du secteur de l’énergie (30%) puis du secteur de l’eau (16%).

Sur les 81,6 milliards de dollars engagés en 2017 pour développer les infrastructures en Afrique, l’Afrique de l’Ouest a perçu 22 milliards, devant l’Afrique du Nord (15,9 milliards), l’Afrique de l’Est (15,8 milliards), l’Afrique australe hors Afrique du Sud (12,2 milliards), l’Afrique du Sud (8,7 milliards) et l’Afrique centrale (6 milliards).

La première édition de l’Africa Investment Forum, qui se déroule du 7 au 9 novembre 2018 à Johannesburg, en Afrique du Sud, offre une plate-forme destinée à financer des projets bancables en Afrique, à conclure des transactions dans le secteur des infrastructures et à proposer des solutions financières novatrices.

L’événement réunit des entreprises mondiales, des acteurs financiers et des décideurs publics qui s’attaqueront aux déficits en matière d’investissement dans les infrastructures du continent.