Emission d’un timbre-poste dédié au doyen des calligraphes tunisiens Mohamed Salah Khammassi

La Poste Tunisienne émet demain, 10 novembre 2018, un timbre-poste dédié au doyen des calligraphes tunisiens, Mohamed Salah Khammassi, et ce dans le cadre de ses efforts visant la préservation de la mémoire nationale et pour honorer les hommes de la Tunisie et ses personnalités, faire connaître leurs travaux et contribuer à la promotion du patrimoine calligraphique tunisien.

L’image adoptée dans le timbre-poste représente un tableau de calligraphie de Mohamed Salah Khammassi, dans laquelle est écrit en Thoulouth “Ya Fatah Ya Razak”.

Mohamed Salah Khammassi est né le 26 décembre 1910 à Bizerte. Diplômé de la mosquée Zitouna avec un certificat d’adaptation en juillet 1932, il y a enseigné la calligraphie arabe depuis 1936. En 1941, il fut nommé à l’école Sadiqi, puis il enseigna la calligraphie arabe à l’Ecole normale supérieure.

Mohamed Salah Khammassi a contribué à la formation de générations de calligraphes tunisiens, dont Sadok Chatti, Mohamed Salah Naifer, Mohamed Damergi, Mahmoud Chakis, Mohamed Aziz Djaiet, Hattab Bouchnak et d’autres.

Il a aussi contribué à la fondation de l’école calligraphique tunisienne et a créé un bureau de calligraphie et de dessin en 1932. Il a fondé l’école Dar Al-Fonoon pour l’impression et la publication. Il a écrit également les titres de la plupart des journaux et magazines tunisiens, à l’instar d’Al-Sabah, l’Action et Al-Hadhira. Il a également créé le journal de poche, Imsakiat Ramadan, des journaux muraux, agenda de bureau, etc.

Mohamed Salah Khammassi est décédé le vendredi 15 mai 1992 à l’âge de 82 ans après une vie remplie de générosité durant laquelle il a pu solidifier l’art de la calligraphie à la mémoire de ses élèves.