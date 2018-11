Seulement deux entreprises spécialisées dans la vente de l’huile d’olive tunisienne, Salama Oil et Al Jazira et la fondation Rambourg, qui promeut l’artisanat tunisien, participent au premier salon international chinois de l’importation (China International Import Expo), qui se tient du 5 au 10 novembre 2018, à Shanghai (Chine), a constaté l’envoyée de TAP à Shanghai.

Par rapport à d’autres pays arabes et maghrébins, dont le Maroc et l’Egypte, la participation tunisienne a été très timide à ce salon auquel plus de 400 000 acheteurs sont attendus et environ 3600 entreprises de 172 y prennent part.

Le pavillon réservé à l’artisanat tunisien a pourtant suscité l’intérêt d’importateurs chinois, lesquels ont admiré le design et la qualité des articles exposés.

D’après la vice-présidente du Conseil de coopération tuniso-chinois, Dhouha Mizouni Chtourou, le ministère du Commerce tunisien n’a pas répondu à une demande du conseil d’introduire cette manifestation au programme 2018 du Centre de promotion des exportations. Ce qui explique, d’après elle, la modeste participation de la Tunisie à la manifestation.

Elle a déclaré à la journaliste de TAP que “le Conseil a tenu, néanmoins, à assurer une représentativité de la Tunisie dans ce salon, au vu du rôle qu’il peut jouer dans la promotion des exportations tunisiennes vers la Chine et d’autres pays étrangers”.

L’ambassadeur de la Tunisie à Pékin, Dhia Khaled, a fait l’éloge de la participation de la Fondation Rambourg à titre individuel, estimant qu’elle constitue une opportunité pour promouvoir l’artisanat tunisien sur le marché chinois.

Il a indiqué que des contacts B2B sont prévus entre des opérateurs tunisiens et des importateurs chinois, du 6 au 8 novembre courant, formulant l’espoir que ces rencontres aboutiront à la conclusion des accords de partenariat.

Le CEPEX avait annoncé, auparavant, qu’une délégation d’hommes d’affaires tunisiens membres du Conseil de Coopération tuniso-chinois (CCTC) et représentant 13 entreprises actives dans les domaines des industries alimentaires, électroniques et chimiques prennent part à ce grand évènement.