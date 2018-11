La Bourse de Tunis débute la séance mardi dans le rouge, où le TUNINDEX recule de 0,39 % à 7 363.82 point, dans un volume d’affaires de 0,689 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

A la hausse le titre EURO-CYCLES grimpe de 4,85 % à 20,30 D suivi par le titre BEST LEASE et TAWASSOL GROUP HOLDING qui gagnent respectivement 2,77 % et 2,50 % à 1,85 D et à 0,41D.

A la baisse, le titre ELECTROSTAR recule de 4,31% à 1,33 D tout comme les titres CARTHAGE CEMENT et ICF qui baissent respectivement de 3,28 % et 2,95 % à 1,47 D et 133,49 D.