L’indice boursier Tunindex a clôturé la séance du lundi sur une note négative, à un niveau de 7 391,85 points, soit un repli de 0,12%, dans un volume transactionnel faible de 2,305 MD.

Le titre DELICE HOLDING s’offre le plus fort volume de la séance, mobilisant 0,777 MD de ses capitaux, à 15,50 D, soit une perte de 2,51%.

Dans le vert, le titre UADH a affiché la plus forte hausse, avançant de 3,76% à 1,93 D, suivi par le titre TUNISAIR qui a grimpé de C3,33% à 0,62 D. EURO-CYCLES a vu son titre hausser de 2,97% en s’échangeant à 19,36 D.

Les titres ATTIJARI LEASING et TAWASSOL GROUP HOLDING gagnent respectivement 2,88 % et 2,56 % terminant la séance à 17,49 D et 0,40 D.

A la baisse, le titre SANIMED a reculé de 5,61% à 1,68 D, tout comme les deux titres SOTEMAIL et AIR LIQUIDE qui ont baissé de 5,23% et 2,99% à 1,63 D et 81,02 D.

On note également le recul des titres ICF et ELECTROSTAR qui ont perdu respectivement 2,86 % et 2,79% à 137,56 D et 1,39 D