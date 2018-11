La 8ème édition du Congrès international de recherches appliquées en textile (CIRAT) sera organisée à Monastir du 8 au 10 novembre 2018.

Plus de 100 chercheurs de 23 pays participeront à cette édition, selon Bassem Kordoghli, secrétaire général de l’Association tunisienne des chercheurs en textile organisatrice du congrès.

Axé sur les nouveautés en textile, le congrès traitera plusieurs thèmes liés aux fibres textiles et matériaux avancés, les processus textiles (filature, tissage, bonneterie, non-tissés), l’ennoblissement des textiles, les technologies de l’habillement et l’ingénierie, les textiles techniques, fonctionnels et intelligents, les nanotechnologies dans le textile, la mode et le design en textile, la protection de l’environnement, l’écologie et la gestion de l’eau et de l’énergie, la gestion des produits textiles, les stratégies de marketing et de logistique, selon Bessem Kordoghli.

En marge du congrès, 25 laboratoires internationaux spécialisés en textile tiendront leur réunion annuelle pour la première fois en Tunisie. Les grandes orientations, les tendances et les défis en textiles dans le monde seront passés en revue lors de cette réunion outre la signature de conventions entre des établissements d’enseignement supérieur et les industriels.

Le 8ème CIRAT 2018 est organisé par l’Association tunisienne des chercheurs en textile et le laboratoire de génie textile à l’Institut supérieur des études technologiques de Ksar Helal (gouvernorat de Monastir), en partenariat avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’Ecole nationale des ingénieurs de Monastir, l’Institut supérieur des métiers de la mode de Monastir, la Fédération tunisienne du textile et d’habillement (FTTH) et le Technopole textile Neotex à Monastir.

A travers CIRAT depuis sa première édition en 2004, les organisateurs cherchent notamment à faire connaitre aux industriels du textile les capacités tunisiennes en terme de recherche afin d’initier des partenariats dans le domaine de la recherche appliquée, contribuer à la promotion et au développement de la recherche appliquée dans le domaine du textile-habillement.