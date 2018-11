Servicom Holding, actionnaire de référence de la société Servicom SA a annoncé la signature en date du 30 octobre 2018 d’un accord d’investissement d’un montant total de 37,2 millions de dinars avec GEM Global Yield Fund LLC SCS, un fonds d’investissement alternatif Luxembourgeois.

Ces fonds seront réservés et disponibles à travers :

A) Un contrat de «Share Purchase Agreement» permettant d’accélérer l’injection de fonds propres jusqu’à 27 MDT réservés par GEM. Les tirages se feront en plusieurs fois selon la volonté de Servicom Holding. Tout tirage se fera en deux temps :

– Cession d’actions Servicom SA détenues par Servicom Holding au fonds GEM

– Le produit de cession sera immédiatement réinjectés par Servicom Holding au niveau de Servicom SA (augmentation de capital réservée ou compte courant associé suivi par conversion en capital dans les mêmes conditions que la cession d’actions).

B) Un contrat d’achat des actions de la société Servicom SA, donnant au fond d’investissement GEM Global Yield Fund la possibilité d’acquérir de Servicom Holding

des actions de la société Servicom SA.

Cette opération permettra à Servicom SA de renforcer ses fonds de roulement et ses ressources financières afin de :

– Se concentrer sur les métiers ou elle a une réelle valeur ajoutée et notamment le métier d’Ascenseurs.

– Financer sa nouvelle stratégie d’export.

– Renforcer ses investissements d’une part dans la Recherche et Développement en Ascenseurs, et d’autre part, dans les services en Climatisation, Ascenseurs et Télécom.

– Réduire la pondération des marchés publics de son portefeuille clients, compte tenu de la conjoncture actuelle.

Toute l’actualité SERVICOM