La Bourse de Tunis a débuté la séance du mercredi dans le vert. Le TUNINDEX a marqué un rebond de 0,11% à 7 348,75 points, dans un volume d’affaires de 0,279 MD, selon MCP.

A la hausse, le titre SOTRAPIL a augmenté de 3,55% à 16 D suivi par TUNISAIR et ESSOUKNA qui ont affiché un accroissement respectif de 3,44% et 2,85% à 0,60 D et 2,52 D.

A la baisse, le titre STAR a reculé de 2,99% à 135,71 D, tout comme les titres CELLCOM et GIF qui ont baissé de 2,98 % et 2,91%, à 1,30 D et 1 D.