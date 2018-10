La Bourse de Tunis débute la séance du mardi sur une note quasi stable , où le TUNINDEX affiche une légère baisse de 0.11 % à 7 344.95 point, dans un marché un peu dynamique, drainant 1.225 MTND.

Dans le vert le titre ALKIMIA augmente de 2.99 % à 45.46TND suivi par UNIMED et TAWASSOL GROUP HOLDING qui ont progressé respectivement de 2.93% et 2.77 % à 8.43 TND et 0.37 TND.

Dans le rouge, le titre ICF perd 2.97 % à 146.20 TND tout comme les titres CARTHAGE CEMENT et SOPAT qui ont affiché respectivement une baisse de 2.54 % et 2.38% à 1.53 TND et 1.64 TND.