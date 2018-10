Le système de gestion durable des déchets de démolition et de construction, d’une capacité estimée à 7 millions de tonnes (70% du volume total des déchets), sera opérationnel au début de l’année 2019, à travers des projets qui seront réalisés par des entrepreneurs privés, a indiqué le coordinateur général du programme national de la propreté et de l’embellissement, Chokri Necib.

Intervenant lors d’un atelier de travail sur la valorisation des déchets de démolition et de construction, organisé, vendredi 26 octobre à Tunis, le responsable a expliqué qu’une étude élaborée par l’Ecole nationale d’ingénieur en coopération avec les centres d’analyses, a identifié les déchets de démolition et de construction recyclés qui peuvent être utilisés dans domaines précis.

Un volume important de déchets existe, essentiellement, dans le grand Tunis, Sfax et Sousse, a-t-il encore fait savoir, ajoutant que le coût de réalisation des projets de recyclage de cette catégorie de déchets varie entre un milliard et un milliard et demi.

Il a rappelé qu’un accord a été conclu entre les ministères des affaires locales et de l’environnement et celui de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire en vue d’utiliser, dans une première étape, 20% des déchets recyclés dans les travaux publics, surtout que les études et analyses ont prouvé que les déchets recyclés disposent des mêmes caractéristiques que les nouveaux produits.