L’indice TUNINDEX finit la séance du jeudi en baisse de 0.59% enregistrant 7 318.41 points dans un volume total de 5.862 MTND.

La balance des variations a affiché 16 affermissements contre 31 replis.

Le titre ATTIJARI BANK a réalisé le plus fort volume de la séance, mobilisant 0.565MTND de ses capitaux en s’échangeant à 41.78TND, soit un déclin de 0.83% .

Coté affermissement, l’action SOTUMAG gagne 6.08 % à 2.44 TND, suivie par l’action ALKIMIA qui grimpe de 4.65 % à 45.00 TND.

Le titre ASSURANCE SALIM augmente de 2.99 % à 29.25 TND tout comme CARTHAGE CEMENT qui a été le plus actif durant la journée et alimenté le marché par la rotation de 172.248 titres, réalisant un gain de 2.89% à 1.42TND. NEW BODY LINE a clôturé la séance en grignotant 2.73% à 4.88 TND.

A la baisse, le titre UIB chute de 3.02 % à 25.68TND, suivi par le titre SIPHAT qui a plié de 2.88 % à 2.69 TND. Le titre AMS a ,quant à lui perdu 2.35 % à 0.83 TND .

Dans le même sillage, les titres CEREALIS et BIAT ont affiché respectivement un déclin de 2.22 % et 2.18% ,clôturant la séance à 4.40 TND 130.00 TND.